Bu elektrik faturasını nasıl ödeyeceğİz?

ARTVİN’DE, EVİNİ ELEKTRİKLİ KOMBİYLE ISITAN ÇİFTÇİ: “8 BİN 965 LİRA FATURA GELDİ, NASIL ÖDEYECEĞİZ?”

Artvin'in Ardanuç ilçesi Güleş Köyü’nde çiftçilik yapan Köksal Kara, artan kömür fiyatları sebebiyle evini elektrikli kombi ile ısıttı. Kara, “Kombi bağlayınca ağır fatura geldi. 8 bin 965 lira. Bu faturayı da biz ödeyemeyeceğiz, kombiyi de keseceğiz. Biz bu faturayı nasıl ödeyeceğiz?” dedi. Ardanuç ilçesi Güleş Köyü’nde yaşayan Köksal Kara, evini elektrikli kombiyle ısıttı. Kara, “Evimizi ısıtmak zorundaydık, kömür pahalı odunla da her odayı ısıtamayınca mecburen elektrikli kombiyi bağlattık” dedi. Geçimini, çiftçilik ve dolmuşçuluk yaparak sağladığını belirten Kara, şunları söyledi: “Kombiyi burada bir iki arkadaş da bağlatmıştı, ‘ısısı iyi oluyor’ dediler. Bağlatmak zorundaydık, yani evleri ısıtamıyorduk. Biz burada odun da yakıyoruz. Odunu her odada yakamıyoruz, mutfak, oda, banyo… Kombi veya kazan bizim işimize geldi. Odun, kömür pahalı olduğu için bizler cereyanlı kombi bağlamayı düşündük. Daha ilk ayımızda öyle bir ağır fatura geldi ki bizi şaşırttı. Çünkü 8 bin 965 lira. Böyle bir fatura bizim için çok büyük, ağır. Yani aylığımız yok, yıllığımız yok. Hayvancılık yapıyoruz, ama çok büyük bir fatura. TEDAŞ’a dilekçe verdim, ‘gelip bakacağız’ dediler. 5. gün, gelip bakmadılar.

“ÖDEYEMEYECEĞİZ”

Mecburen kombi bağlatmak zorunda kaldığını söyleyen Kara, “Kombi bağlayınca da böyle bir ağır fatura geldi 8 bin 965 lira yani bu faturayı da biz ödeyemeyeceğiz, kombiyi de keseceğim. Odunumuz da kış sezonuna yeterli olmuyor. Sadece benim değil bütün komşularım. Mecbur kalıyoruz. Hangi taraftan vazgeçelim. Biz bu faturayı nasıl ödeyeceğiz, devletten, yetkililerden destek olmalarını bekliyorum. Yoksa biz çoluğumuzla, çocuğumuzla kışı nasıl bahar edeceğiz” dedi.

Artvin - anka