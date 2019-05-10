Bu sistemle ekonomi düzelmez

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ‘’Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ekonominin düzelmesi mümkün değil” dedi.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Merkez Bankası’nın adımlarının işe yaramayacağını belirterek, ‘Kurlar, faizler ve borçlar yükselecek, işsizlik artacak’ dedi. Prof. Dr. Yalçın Karatepe, söz konusu ekonomik krizin sadece iktisadî sebeplerden kaynaklanmadığı görüşünde. Bu kötü gidişatı durduracak asıl çözümün Türkiye’deki mevcut rejimi değiştirmek olduğunu söyleyen Karatepe, “Başka şekilde olmaz. Çözüm Başkanlık Sisteminde parlamenter demokrasiye geçmek. Onun dışında atılan bu tür adımların hiçbiri bu gidişatı durdurmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ekonominin düzelmesi mümkün değil” diye konuştu.

Olumsuz gidiş dizginlenemiyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yalçın Karadeniz, ekonomideki sorunların siyasî sebeplerden kaynaklandığını vurgularken son Yüksek Seçim Kurulu kararının da bu görüşü pekiştirdiğini vurguladı. Prof. Karadeniz, “ Piyasalar da bu şekilde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye’nin yönetilemez olduğunu artık kabul etti. İşte, Dolar ve faiz aynı anda yükselirken borsa düşüyor.

Enflasyon dizginlenemiyor, aynı zamanda ekonomi küçülüyor. Ben hiçbir reformun ya da tedbirin kısa sürede sonuç vereceğini ve Türkiye’yi yeniden büyüme patikasına sokacağını düşünmüyorum.

Yargı reformuna neden ihtiyaç duyuluyor? 17 yıldır Türkiye’yi aynı iktidar yönetmiyor mu? Sorunu oluşturan çözümün parçası olamaz” dedi.

TL’de kayıp sürüyor,

31 Mart Seçimleri’nde İstanbul’da en yüksek oyu alan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı aldığı gün 98 bin 202 puanla günü kapatan Borsa İstanbul, 9 Mayıs’ta 90 bin puanın altına inerek günü 88 bin 686 puandan kapadı. İstanbul Borsası, son bir yıl içinde sadece ABD Başkanı Trump’ın Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunduğu 16 Ağustos 2018 tarihinde bu seviyenin altına inmiş ve 87 bin 143 puanı görmüştü. Türk ekonomisindeki olumsuz ekonomik göstergeler borsa ile sınırlı değil. Merkez Bankası’nın önce repo ihalesine bir süreliğine ara verdiğini, ardından da Türk Lirası zorunlu karşılık oranını % 40’tan % 30’a indirdiğini açıklayarak piyasaya iki kez müdahale etmesine rağmen Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki kaybını sadece bir miktar engelleyebildi. Euro, dün 7,03 TL’nin üzerine çıktıktan sonra akşam saatlerinde 6,98’ TL seviyesine inerken, ABD Doları ise 6,20 ile 6,24 TL aralığında seyrediyor.