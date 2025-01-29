Bu zammı geri çekin

Türk Tabipleri Birliği, “Aralarında işçi, memur, esnaf, emekli temsilcilerinin de bulunduğu SGK Yönetim Kurulu’nu, sağlık hizmetine erişimi güçleştiren bu zamları geri çekmeye çağırıyoruz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TBB) muayene katılım paylarına yapılan zamlara tepki gösterdi. TBB’den yapılan açıklamada, “Aralarında işçi, memur, esnaf, emekli temsilcilerinin de bulunduğu SGK Yönetim Kurulu’nu sağlık hizmetine erişimi güçleştiren bu zamları geri çekmeye çağırıyoruz” denildi. Resmî Gazete’de önceki gün yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarına yüzde 200 ile yüzde 542.8 oranlarında zam yapılmıştı.

Yoksul hastalar için ciddi bir yük

TBB’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Öncelikle belirtmek isteriz ki; memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, asgarî ücrete yüzde 30 zam yeterli görülürken muayene katılım paylarına yüzde 233,3 ile yüzde 542,8 arasında zam yapmak adaletsizliktir. Görüldüğü gibi muayene katılım payları “gereksiz kullanımı” önlememekte, ancak yoksul hastalar için ciddi bir yük oluşturmaktadır.”

Ankara - anka