Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, buğday fiyatlarının yılbaşından beri yüzde 60 arttığına dikkat çekerek “Buğdaydaki fiyat artışı ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını artırıyor. Buğday krizi bu nedenle ekmek krizine dönüşüyor. 2022-2023 sezonunda üretimin azalması ve stokların daha fazla erimesi ile buğday dış ticaretinde daha büyük sorunların yaşanması ve açlık çekenlerin sayısında ciddi artışlar olması bekleniyor” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl ithal buğdaya yerli buğdaydan daha fazla para verildiğini ifade eden Yıldırım, “Üreticiler haklı olarak ‘TMO bana vermediği fiyatı ithalata, başka ülkelerin çiftçisine verdi.’ diyerek tepki gösterdi. Diğer yandan Tarım analiz firması Gro Intelligence’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğday kaldığı belirtilmiş, Bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviye olduğu ifade edilmişti. Haber Merkezi

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