Cambaz olsanız bu parayla geçinilmez

Türkiye’de çalışanlar için “temel ücret” olması nedeniyle, her yıl nasıl artış yapılacağı merak konusu olan asgari ücret için enflasyon gerekçesiyle şimdiden 2024 yılında ara artış olmayacağı mesajı verilmesi tartışılıyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, masadaki yetkili sendika Türk – İş Konfederasyonu’nun genel kurul süreci itibariyle Aralık’ın ilk haftası yerine 11 Aralık Pazartesi günü toplanacak. Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre yıl boyu geçerli tek sefer zam yapılacak olmasına karşı çıktı. Türk-İş Konfederasyonu’nun 24. Olağan Genel Kurulu açılışında konuşan Atalay, “Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey ‘Bu sene bir kere artış olacak.’ dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın. Parayı ver, zam yap, neye yarıyor? Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla bir hafta geçinemezsiniz” dedi. Haber Merkezi

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