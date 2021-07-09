Cari açıkta azalma

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, Mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3,08 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, Mayıs ayında bir önceki yılın Mayıs ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3.08 milyar dolar oldu. Cari işlemler dengesi Nisan ayında 1.71 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 32.74 milyar dolar olmuştu. Cari dengeye ilişkin piyasa beklentisi Mayıs ayında cari dengenin M2.9 milyar dolar açık verileceği yönünde oluşmuştu. Cari açığın yıllık bazda gerilemesinde bir önceki yılın mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu. İstanbul - anka

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