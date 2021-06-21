ÇİFTÇİLER ZAMLARDAN ŞİKÂYET EDEREK, “ÇİFTÇİ BİTERSE BU ÜLKE BİTER. 140 BİN LİRAYA ALDIĞIM GÜBRE 340 BİN LİRA. NE OLDU 3 AYDA BU ÜLKEYE?” DİYE SORDU.

Demokrasİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Isparta’da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi zamlardan şikayet ederek, “Çiftçi biterse bu ülke biter. 140 bin liraya aldığım gübre 340 bin lira. Ne oldu 3 ayda bu ülkeye?” diye sordu. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta’da semt pazarını ziyaret etti. Çiftçiler ile Babacan arasında şu diyaloglar geçti:

Çiftçi: Pazarın haline bak. Üretip geliyoruz, bir liraya üretici alamıyor.

Babacan: Problemlerin hepsini biliyoruz. Çözümler de burada, ama bir seçim gerekiyor.

Çiftçi: Sandığı getirmiyorlar.

Babacan: Korkuyorlar.

Çiftçi: İnşallah son günleri olur.

Babacan: Er ya da geç gelecek.

Çiftçi: Çiftçi biterse bu ülke biter.

Babacan: Tarımsal üretimde sorun çok büyük.

Çiftçi: 140 bin liraya aldığım gübre 340 bin lira. Ne oldu 3 ayda bu ülkeye?

Babacan: Biz buraya yazdık. ‘Gübrenin parasının yarısını biz ödeyeceğiz’ dedik. ‘Mazottaki ÖTV’yi aynen iade edeceğiz’ dedik. Hepsinin maliyetini hesap ettik. Ben 11 tane devlet bütçesi yaptım. Bunların hepsi bütçeye sığacak.”

Isparta - anka

