Çiftçi traktörünü satıyor

Osmaniye’de yer fıstığı üreticileri bu yıl fıstığı değerinde satamadıklarından yakındı. Çiftçi Zeki Demir, bu yıl dönüm başı 3 bin lira zarar ettiğini ifade ederek, kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını ifade etti.

Demir şunları söyledi: “Keşke ekmeseydik. Şu an dönüme 3 bin lira zararımız var. Maliyetini boş ver 3 bin lira cebimizden gidecek dönüm başı. Şu an zarar ettik keşke ekmeseydik, tarlada kalsa daha iyiydi. Keşke tarlada kalsa ekmeseydik bundan daha iyiydi. Traktörleri de satmaya başladı çiftçiler şu an. Çiftçiler traktörlerini malzemelerini satıyorlar. Ne iş yapacaklar bilmiyorum. ‘Yevmiyeye gideriz’ diyorlar, yevmiye de yok. Şu an çiftçi ne yapacak kara kara düşünüyor. Traktörleri hep satacağız. Çiftçiliği de bırakacağız. Buğdayı bıraktık, mısırı da bıraktık. Mısırcılar bu sene zarar etti. Elimizden tutan yok. Biz şu an bittik. Kimsede sahip çıkmıyor nereye gittiysek de oradan kapılar örtük bize. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arazileride satıyorlar şu an nereye gideceklerse artık. Araziler de satılmaya başladı köylerde arazide satıyorlar. Milletin psikolojisi bozuk. Şu an gidişat hiç iyi değil. Biz memnun değiliz. Şu an çifti bitti, çiftçinin gidecek yeri yok.”

Osmaniye - Anka