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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çiftçinin durumu bu

07 Haziran 2021, Pazartesi 17:18
AKSARAYLI ÇİFTÇİ BORÇLARI NEDENİYLE YIRTIK LASTİK AYAKKABISINI GÖSTEREREK, “ALLAH RAZI OLSUN, TAYYİP ERDOĞAN ÇİFTÇİYİ BU VAZİYETE GETİRDİ” DİYEREK YAŞADIĞI DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

Aksaraylı çiftçi borçları nedeniyle yırtık lastik ayakkabısını göstererek, “Konya’da bir arkadaşı aradım, ‘Bana bir Ermenek lastiği gönder, yalnız sağ teki olsun’ dedim. Arabanın ki değişiyor da, çiftçininki niye değişmeyecek? Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan çiftçiyi bu vaziyete getirdi. Biz bunu bulamayız herhalde, dedemin çarığını arayacağız” diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.  TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Aksaray’da, kuraklıktan sonra dolu afetinin mağdur ettiği çiftçilerle buluştu. Dolu afetinin yaşandığı Eskil ve Bayıraltı Köyleri’ne giden heyet köylülerin sıkıntılarını dinledi.  Aksaray Eşmekaya Köyü’nde 150 dekar arazisi olduğunu ancak borçtan kurtulamadığını aktaran çiftçi Mehmet Özkara, giydiği yırtık lastik ayakkabının tekini çıkartıp eline alarak iktidara sert tepki gösterdi. 

TEK AYAKKABI SİPARİŞİ VERDİM

Mehmet Özkara şunları söyledi:

“150 dekar tarlam var. Mazot aldım petrolden 7 bin 380 lira gübre bugün 5 bin 500 lira. Ayakkabım eskidi. Konya’da bir arkadaşı aradım, ‘Bana bir Ermenek lastiği gönder, yalnız sağ teki olsun’ dedim. ‘Ya lastik değişir mi?’ dedi. Arabanın ki değişiyor da, çiftçinin ki niye değişmeyecek? Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan çiftçiyi bu vaziyete getirdi. Biz bunu bulamayız herhalde, dedemin çarığını arayacağız. Dedem çarık ile gezermiş. Çift ayakkabıya para yok. Tek ayakkabı siparişi verdim. Biz bu sene ekin de ekemeyiz. Çiftçi ekmezse hepimiz aç kalırız. Çiftçi çok perişan.” Dolu nedeniyle yüzde 70-80 kaybı olduğunu söyleyen bir diğer çiftçi ise, “Ayın 1’inde dolu yağmıştı o zaman vurmuştu. TARSİM yaptırsak ne? Çiftçi oraya ver buraya ver başka nereye verecek de… Bizim kazandığımızı TARSİM’e versek biz ne yiyeceğiz” diye konuştu.

Aksaray - anka

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