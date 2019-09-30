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30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Dış borç stoku 446.9 milyar dolar

30 Eylül 2019, Pazartesi 17:45
Türkiye’nin 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 446.9 milyar dolar, net dış borç stoku 268.3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 30 Haziran itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku 446.9 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 61.9 olarak hesaplandı.Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı dönemde 268.3 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 37.2 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14.7 milyar dolar oldu.Kamu net borç stoku ise bu dönemde 591.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 14.8 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 283.9 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 32.2 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: dolar, borç
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