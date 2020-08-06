Dış ticaret daha da daralıyor... Türkiye 2018 şartlarına döndü

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hurşit Güneş, “Türk ekonomisindeki kırılganlık nedeniyle döviz rezervleri ve dış açığı daralıyor, raporda da bu analizi görüyoruz. Dış ticaret daha da daralıyor turizm gelirlerinin de toparlanacağını sanmıyorum. Döviz rezervlerindeki sıkıntı, kura yansıdı. Faiz ekonomiyi hormonlarken diğer yandan da döviz talebini tetikliyor. Yapılması gereken net; ya döviz kurunu serbest bırakacaksınız ya da faizi serbest bırakacaksınız. Barajın üzerindeki fazla su bırakılır ama hükümet bunu yapmıyor’’ diye konuştu.

Türkiye 2018 şartlarına döndü Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Hayri Kozanoğlu da IMF raporunun Türkiye’nin yeniden 2018 koşullarına döndüğü vurgusuna dikkat çekti. Kozanoğlu, “Rapor, ‘Türkiye’deki bütün göstergeler, 2018’deki kriz dönemine dönüldüğünü gösteriyor’ diyor. Para politikasında kriz artışını frenlemek ve enflasyonu kalıcı olarak azaltmak için rezervleri tekrar güçlendirmek yönünde harekete geçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. ‘Faizleri yükseltmekten başka bir çare yoktur.’ Türkiye’nin finansal küreselleşmenin kurallarına uymadığı taktirde ülke ekonomisinde büyük çalkantılar yaşanacağını vurguluyor” dedi.

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