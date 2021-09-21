Doğal gaz fiyatları zorlayacak

Türkiye’nin doğal gaz talebinin bu sene ‘çok yüksek’ olacağını belirten Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, yükselen doğal gaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Gastech Konferansı’nda konuşan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin bu yıl yükselecek talebi sebebiyle Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü açıkladı. Bloomberg HT’nin aktardığına göre; Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, doğal gaz fiyatlarının yükselmesinin zorlayacağını belirtti. Gazprom’dan yapılan açıklamada bu yılın başından itibaren Türkiye’ye yapılan doğal gaz ihracatının 20,3 milyar metreküpe ulaştığı bildirilmişti. Şirket Türkiye’ye söz konusu dönem için rekor oranda doğal gaz tedarik ettiğini bildirdi. Gazprom Türkiye’ye 2020’de aynı dönemde 8 milyar metreküp tedarik etmişti.

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