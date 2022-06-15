Dükkan kiralarında artış % 300’ü geçti

Pandemi döneminde açık alanlara olan talep alışveriş caddelerinde talebe yol açtı. Tüketici kapalı AVM’ler yerine Bağdat Caddesi gibi açık caddelere yöneldi. Bu durum cadde üzerindeki dükkan kiralarını artırırken, mal sahipleri konutta olduğu gibi dükkan kiralarına da yüksek zamlar yaptı.

Dünya’nın haberine göre, dükkan kiralarında artış yüzde 300’leri aştı. Öte yandan yüksek kira getirisi, yine birçok caddede konutların da mağazaya dönüştürülmesine yol açtı. Av. Ali Güvenç Kiraz, yapılan kira artışlarının “fahiş” olduğunu belirterek “Bu durumu fırsatçılığa dönüştüren mal sahipleri var. Bunun karşılanması mümkün değil ama mahkemeye intikal eden durumlarda hakim bölgedeki rayiç bedelleri dikkate alarak bir artış yapacaktır. Ama bu asla yüzde 300’ü bulmaz. Bu ciddi bir fırsatçılıktır” dedi. İşyeri kira artışlarında da üst sınır uygulansın Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, Türkiye’nin kur-faiz-enflasyon sınanmasından geçtiği bu dönemde enflasyon artışının önüne geçilmesi için atılan tüm adımların önem taşıdığını belirterek, ATO üyelerinin işyerleri için de kira artışı üst sınırı getirilmesini istediklerini söyledi. Baran, “Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İşyeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” dedi. Haber Merkezi

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