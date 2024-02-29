Ekonomik güven endeksinde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Şubat ayında ekonomik güven endeksi, önceki ay olan Ocak ayına kıyasla %0,4 oranında bir azalışla 99 değerine geriledi. Detaylara bakıldığında, tüketici güven endeksinde Şubat ayında %1,3’lük bir düşüşle 79,3 değerine gerçekleştiği görüldü. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise %0,9’luk bir azalışla 102 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi ise %1,6’lık bir artışla 118,6 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1’lik bir düşüşle 114,5 değerine gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi ise %1,0’luk bir artışla 91,8 değerine ulaştı. AA

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