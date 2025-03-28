Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda

Elektriğe gelmesi beklenen zammın ardından doğalgaz tarifeleri de değişiyor. BOTAŞ’ın hazırladığı taslağa göre, Nisan ayında hanelere satılan doğalgaza çift haneli oranda zam yapılması bekleniyor.

Yeni tarifenin, enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı sebebiyle 1 Nisan’da yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Karar’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerindeki artış gündeme geldiğinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin yaptığı kısa açıklamada, “Bakacağız, değerlendireceğiz” demekle yetinmişti. Haber Merkezi

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