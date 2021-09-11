'Elektrik zammı olarak yansır'

Üretİm maliyetleri artan enerji sektörü bunu mesken faturalarına tam yansıtmıyor.

Ancak tüketicinin lehine gibi görülen bu durum bir süre sonra tersine dönebilir. Doğal gaz başta olmak üzere enerji sektöründe maliyetlerin artması ve yüksek döviz kurları sebebiyle elektrik fiyatları vatandaşı zorluyor. Buna karşın, mesken fiyatlarındaki artış, kamu tarafından sınırlandırılmış durumda. Buradaki zarar, sanayi ve ticarethane elektrik faturalarından sübvanse edilerek karşılanıyor.

Sözcü’nün haberine göre, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, sübvansiyonların sonunda, daha ağır bir şekilde tüketiciye büyük zam olarak yansıyacağını söyledi.

Enerji sektöründe üretimin bir kısmının, dağıtım ve perakendenin de tamamının özelleştirildiğini hatırlatan Zaimler, fiyatları belirleyenin kendileri olmadığını ifade etti. Ancak elektrik zamları ve kesintilerinde vatandaşın doğrudan kendilerini sorumlu tuttuğunu anlatan Zaimler, zammın üretimden kaynaklandığını dile getirdi.