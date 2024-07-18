Emekli harçlık değil, hakkını istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki gösterdi.

Ergün, “Maaş değil, aylık değil; en düşük emekli ödemesi adıyla Hazine yardımı şeklinde 10 bin TL olarak ödenen paranın, 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi emekli topluluğumuzun beklentilerini karşılamamaktadır. Emekli aylığı Hazine yardımının altında kalmışsa bu büyük bir ayıptır. Emekli harçlık istemiyor, hakkını istiyor” ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklileri tatmin etmedi. İstanbul Kasımpaşa’daki bir emekli, AKP üyesi olduğunu vurgulayarak “Sayın Erdoğan Kasımpaşalı. Kabadayı kabadayı yürüyor ama garibanı düşünmüyor. En az 25 bin lira olması lazım. 25 yıllık emekliyim ama aldığım maaş 15 bin lira” dedi. Emekli vatandaş, “12 bin 500 çok büyük para. 10 bin lira kira veriyorsun, yıl başında 16-17 bin lira olacak. Gel de geçin. En az 25 bin lira olması lazım. Daha zam gelmeden her şeye yüzde 50 zam gelmiş zaten. Ne olur ki yüzde 25” dedi.

İstanbul - Anka