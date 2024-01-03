Emekli maaşında memur-SGK’lı farkı

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025’teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak. TRT Haber’de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti; “Memurlardaki bu yüzde 49,25’lik oranın yüzde 15’lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78’de enflasyon farkından gelen artış. Dolayısıyla ikisinin aritmetik olarak toplanmıyor bunlar çarpımı sonucu çıkan rakam yüzde 49,25.Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklilerinin ise kök maaşlarına bu artış olacak. Bu noktada özellikle hükümetin 7 bin 500 noktasında ve aradaki fark noktasında nasıl bir adım atacağını belki bugün belki bir kaç gün içerisinde görebiliriz. Ama herhangi bir şey yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı bu.” Haber Merkezi

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