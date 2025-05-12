Emekli sıkıntıda, gençler işsiz

CHP’nin Van mitingi öncesi uzatılan mikrofona vatandaşlar dert yandı.

Erdoğan Aydın isimli vatandaş, ekonomi politikalarının halkı ezdiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Ekonomi berbat. Emekçi, emekli geçinemiyor. Asgarî ücret yetmiyor. Her şey adaletle başlar; adalet yoksa ekonomi de düzelmez, barış da gelmez.” Kahvehanelerde “askıda çay” uygulaması başladığını söyleyen vatandaş tarım ve hayvancılığın bitme noktasında olduğunu, köylerden şehirlere göç edenlerin iş bulamadığını ifade etti. “Emekli zaten ölmüş, kefen parası yok, kefensiz gömüyorlar” diyerek gelinen durumu özetledi. AA

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