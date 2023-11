En çok gıda israfı evlerimizde

Bir tarafta dünyanın dört bir yanında gıdaya ve temiz suya ulaşamayan insanlar varken diğer tarafta israfın bu denli artmasının içler acısı bir durum olduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde her gün 6 milyon ton ekmeğin çöpe atılması kabul edilemez. Her bir vatandaş hem kendisi hem de gelecek nesiller için israftan kaçınmalı” dedi.

26 milyon ton gıda çöpe

Gıda israfı ile mücadele etmek için hayatımızın geçtiği her alanda topyekun seferberlik başlatılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bir lokma ekmeği, bir damla suyu bile israf etmemek gerek. Ancak Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Gıda israfı çok boyutlu olarak ele alındığında akaryakıtta, elektrikte, suda ve her alanda katlanarak artıyor. Bunları üst üste koyunca milyonlarca lira kaybediyoruz. Oysa gıda israfı ile çöpe giden bu parayı eğitim, sağlık, milli güvenlik gibi ülkemize katkı sağlayan alanlarda kullanabiliriz. İsrafla mücadele etmek için aileden başlamak üzere okullarda, yurtlarda, yemekhanelerde, otellerde, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında ve hayatın geçtiği her alanda topyekûn bir seferberlik başlatılmalı. İsrafla mücadele için kamu spotları oluşturulmalı”diye konuştu.