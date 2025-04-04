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4 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

'ENAG ile TÜİK arasındaki fark iki katına ulaşmış durumda'

04 Nisan 2025, Cuma
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon verilerini ekonomistler değerlendirdi. Ekonomist İris Cibre, Mart ayı verilerinin Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefi olan yüzde 24 seviyesine ulaşmak açısından yetersiz olduğunu belirtti.

Ramazan enflasyonu açıklandı

 

Cibre, Mart ayında çekirdek enflasyonda düşüş gözlemlendiğini ancak gıda kalemindeki artışın dikkat çekici olduğunu vurguladı.

19 Mart sonrası gelişmelerin bu döneme yansımasının sınırlı kaldığını belirten Cibre, esas etkinin Nisan ayında hissedileceğini belirtti:

“Asıl Nisanda göreceğiz olanların etkisini. Enflasyon raporunda Merkez’in sene sonu beklentisini revize etmesi gerekecek.”

Ekonomist Şenol Babuşcu ise kurumlar arasındaki farklara dikkat çekti.

Babuşcu’ya göre, yıllık enflasyonda ENAG ile TÜİK arasındaki fark iki katına ulaşmış durumda.

Haber Merkezi

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TÜİK: Yüzde 38,10 - ENAG: Yüzde 75,2

 

ENAG’a göre enflasyon mart ayında yüzde 3,91 artarken, yıllık yüzde 75,20 oldu. TÜİK verilerine göre ise enflasyon aylık yüzde 2,46, yıllık 38,10 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,46 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 oldu. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 37,12 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

ENAG: Yüzde 75,2

Enflasyon Araştırma Grubu da Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,91, yıllık ise yüzde 75,20 oldu. Alt gruplarda en yüksek enflasyon yüzde 6,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bu grubu, yüzde 5,62 ile lokanta ve oteller grubu izledi. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise enflasyon oranı yüzde 5,03 olarak gerçekleşti.

Kira artış oranı yüzde 51,26

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla birlikte, Nisan ayı kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması, yüzde 51,26 olarak hesaplandı. Bu veri, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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