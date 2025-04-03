Ramazan enflasyonu açıklandı

ENAG’a göre enflasyon mart ayında yüzde 3,91 artarken, yıllık yüzde 75,20 oldu. TÜİK verilerine göre ise enflasyon aylık yüzde 2,46, yıllık 38,10 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,46 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 oldu. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 37,12 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

ENAG: Yüzde 75,2

Enflasyon Araştırma Grubu da Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,91, yıllık ise yüzde 75,20 oldu. Alt gruplarda en yüksek enflasyon yüzde 6,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bu grubu, yüzde 5,62 ile lokanta ve oteller grubu izledi. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise enflasyon oranı yüzde 5,03 olarak gerçekleşti.

Kira artış oranı yüzde 51,26

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla birlikte, Nisan ayı kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması, yüzde 51,26 olarak hesaplandı. Bu veri, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor.

Seyhan Şentürk - İstanbul