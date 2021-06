Enflasyon hedefleri tutmuyor

Merkez Bankası’nın enflasyonda yüzde 5 hedefi sürerken gıda enflasyonunun yüzde 18’e ulaşması “Haziran ayında da düşük enflasyon hayal oldu” yorumlarını beraberinde getirdi.

Türkiye ekonomisindeki en büyük sorunlardan biri olan enflasyon, düşmek bilmiyor. Alım gücü her geçen gün daha da düşerken, artan maliyetler enflasyonu her ay bir tık yukarı taşıyor. Aynı zamanda enflasyonla birlikte faizler de yüksek seviyede kalırken, Merkez düşük faiz için bile enflasyonu işaret ediyor. Türk-İş'in çalışmasına göre yılın ilk altı ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,61 olurken, gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 17,84, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 18,08 olarak hesaplandı. Çalışmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgarî harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında artış gösterdi. Böylece düşük enflasyon yine başka bahara kaldı.

Kayıtlı çalışanların yarısı asgari ücretli

Özellikle gıda fiyatlarında ve genel olarak temel mal ve hizmet ürünlerindeki fiyat artışı, çalışanların ve bir bütün olarak iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelir artışının sınırlı, elde edilen gelirin de temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olması sonucu hayat şartları -emekçi kesim için- daha da ağırlaşıyor. Türk-İş raporuna göre, kuşkusuz bu tutarların çalışanlar açısından günlük hayatta bir ‘karşılığı’ bulunmuyor. Kayıtlı çalışanların yarısından fazlası asgarî ücret düzeyinde bir gelir elde ediyor. Ülkedeki ortalama gelir asgarî ücretin biraz üzerinde. İşveren ve hükümet tarafından oyçokluğuyla bekar bir çalışan işçi için belirlenen net günlük asgarî ücret 94,20 TL. Kayıt dışı çalışan, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği alan milyonlarca çalışanın gelir bu tutarın bile altında. Karar’ın haberine göre, mevcut ücret düzeyi ile temel ihtiyaçlar için yapılması gereken asgarî harcama tutarı arasındaki fark, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, eşitsizliğin önemli bir göstergesi oluyor.