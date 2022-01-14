Enflasyonda 2022 beklentisi yüzde 29.75

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı.

Buna göre yıl sonu dolar tahmini 16,13 lira olurken, yıl sonu cari TÜFE tahmini ise yüzde 29,75 olarak gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 25,37 oldu. 2022 yılı büyüme beklentisi (GSYH) ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde “GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1iken bu anket döneminde yüzde 3,7olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir” denildi. Haber Merkezi

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