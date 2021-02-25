Esnaf borcunu ödeyemiyor

Hükümetin sağladığı “kısa çalışma ödeneği”nin önümüzdeki ay kaldırılacak olması işveren ve çalışanın kaygılarını arttırırken uzmanlar salgın sona ermeden desteği kesmenin kalıcı zararlar doğuracağı uyarısı yapıyor.

Türkiye’de hükümetin pandemi döneminde çalışanlara ve işverenlere sağladığı bazı destekler Mart ayında son bulacak. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın aldığı kredilerin geri ödeme süresinin geldiğini ancak bunu yapmalarının mümkün olmadığının altını çiziyor. Ekonomist Emrah Lafçı kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin sona ermesinin bazı kalıcı sorunlara yol açabileceği uyarısı yapıyor. Her ay bin 500 esnafla görüşerek bu konuda araştırmalar yapan Rem People araştırma şirketinin CEO’su Bülent Peker ise esnafın güven endeksinin 100 üzerinden 7,3’e düştüğünü ifade ediyor.

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