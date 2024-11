Et fiyatlarındaki artış alarm veriyor

Türkiye genelinde kırmızı et fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Son bir ay içerisinde hem kasaplarda hem de marketlerde kıyma ve kuşbaşı et fiyatları yüzde 10 ila 15 oranında arttı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar kıyma fiyatlarının kilogram başına 700 lirayı aşacağını öngörüyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki artışın geçici bir durum olmadığını, yanlış tarımsal politikalar sonucunda üretim ve tüketim dengelerinin bozulduğunu ifade ediyor. Yalçındağ, “Ülkemiz et üretiminde kendine yetebilir durumdayken, ithalata bağlı kalmak sorunlara yol açıyor. Fiyat dalgalanmaları kasapların iş yapma kabiliyetini olumsuz etkiliyor” dedi.

Haber Merkezi