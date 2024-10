Et krizi 2030’a kadar sürecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin 2025 bütçe teklifi, kırmızı et üretiminde yaşanan krizin de itirafı oldu. Bakanlığın bütçe teklifinde 2024 başı için kırmızı et üretiminde beklenen yüzde 5,5’lik düşüşün yıl sonunda yüzde 14,38 olacağı tahmin edildi.

Kırmızı et üretiminin yıllarca toparlanamayacağı bakanlığın beklentilerine yansıdı. Bakanlık gelecek yıl kırmızı et üretiminin 2 milyon 41 bin ton olmasını bekliyor. Bakanlığın bütçe teklifine göre kırmızı et üretimi 2026 yılında ancak 2023 yılındaki düzeye ulaşabilecek, ithalata dayalı tarım ve hayvancılık politikaları önümüzdeki yıllarda da sürecek. BirGün’ün haberine göre tarım yazarı Gazi Kutlu, 2010’dan bu yana devam eden kırmızı et üretim krizinin, en az altı yıl daha süreceğine vurgu yaptı. Kutlu, “Besici ve tüketicinin, en az 2030 yılına kadar canlı hayvan ve et ithalatının süreceğini bilmesi gerekiyor” dedi. İthalat yoluyla et fiyatları baskılanmaya çalışılsa da besicilerin üretime devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğuna vurgu yapan Kutlu, “Tüketiciler ise ithal ete rağmen ucuz etle buluşamazken et üretimindeki bu durağanlık, gelecek yıllarda daha büyük sorunların kapıda olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi