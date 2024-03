Et kuyruğu bitmedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ucuz et satışı Ramazanın 3. gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkentte bir günde 3 ton 288 kilogram et satışı yapıldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulaması, üçüncü gününde de Başkentlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşların, yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ikinci gününde toplam 3 ton 288 kilogram et satışı yapıldı. ABB, zorlu ekonomik şartlarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketler’de Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması, üçüncü gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ankara - anka