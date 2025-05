Et üretimi arttı, tüketim yerinde saydı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 2024 yılı verisini açıkladı.

Türkiye’de kişi başına düşen et miktarı ne kadar arttı? Kesilen hayvan sayısı, Türkiye’de ağırlıklı dana eti tüketiminden yola çıkarak sığır sayılarına bakıldığında, 2005 yılından bu yana yüzde 98 oranında artış gösterirken, et üretim miktarı ise yüzde 202 oranında arttı. Et üretim oranı da bu artışlarla yükseliş gösterdi ve 2005 yılında yüzde 19 olan et üretiminin kesilen hayvan sayısına oranı 2024’te yüzde 29 oldu.

Ekonomim’in haberine göre, Türkiye’de asgarî ücretteki değişime ve TÜİK enflasyon verilerindeki dana eti fiyatlarına göre ise asgarî ücretle alınabilen et kilogramı 2005 yılında 40 kilogram olurken, 2023’te bu 28 kilograma gerileyerek en düşük seviyesini gördü. 2024 yılında ise 17 bin 23 TL olan asgarî ücretle TÜİK’e göre yaklaşık 434 TL kilogram fiyatı olan etten alınabilen miktar 39 kilogram oldu.

Haber Merkezi