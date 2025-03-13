Euro 40 TL’yi aştı, rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı, var olan belirsizlikleri daha da arttırdı.

Bu dönemde yükselişe geçen Euro/TL’de tarihi zirve göründü. Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından ilk kez 40 TL’yi aşarak rekor tazeledi. Haber Merkezi

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