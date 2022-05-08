FED kararı sonrası kur baskısı artacak

ABD Merkez Bankası (FED), önceki gün yüksek enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla temel faiz oranını 50 baz puan arttırdı.

FED’in faiz arttırımının süreceğine dikkat çeken ekonomist Özlem Derici Şengül, Amerikan Merkez Bankası’nın bu tutumuna paralel olarak dolardaki yükselişin de süreceğini söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Şengül, “Çeşitli enstrümanlarla dövizi baskılama politikasının sürdürülemez olduğunu savunuyoruz. Nereye kadar savunabilir Merkez Bankası? Türkiye’nin rezervleri yeterli değil. Üstelik hâlâ çok kırılgan. Çok ciddi bir yabancı sermaye girişi olmazsa kur üzerindeki baskı artacaktır. Ben dövizdeki bu yükseliş hareketinin bir öncü hareket olduğunu düşünüyorum. FED 50 baz puan artışa devam edecek.Ben yıl sonunda dolar kurunun 18-19 lira aralığında olacağını tahmin ediyorum’’ dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 352

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.