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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

FIAT lider

07 Ocak 2020, Salı 23:43
Fiat, yüzde 15,9’luk pazar payıyla 2019 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarının lideri oldu.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea ise 2015 yılından bu yana devam eden liderlik başarısını dördüncü yılında da sürdürdü. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılından beri bizleri gururlandıran Fiat Egea Ailesi’nin satışa ilk sunulduğu günden bugüne kadarki satış adedi 183 bini geçti. Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve bu yıl da liderliğini sürdürdü. Fiat Professional markası, hafif ticari araç pazarında yılı ikinci sırada tamamlarken pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında Doblo ve Fiorino modellerimiz ile liderliğimiz devam etti” diye konuştu.

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