Gazze’nin yarısı açlık çekiyor

Gazze’deki her 10 insandan dokuzu her gün yemek yiyemiyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktör Yardımcısı Carl Skau Gazze’de yaşayanların yarısının açlık çektiğini söyledi. Skau ihtiyaç duyulan malzemelerin sadece bir kısmının bölgeye ulaştığını kaydetti. Skau’ya göre Gazze’deki her 10 insandan dokuzu her gün yemek yiyemiyor. Gazze’de sağlık yetkilileri İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarında 17,700’den fazla kişinin öldüğünü belirtiyor. Ölenlerin 7 binden fazlası çocuk. Gazze’de binlerce kişi de kayıp. Kayıpların yaşamlarını yitirdiği ve enkaz yığınları altında oldukları tahmin ediliyor. Dünya Gıda Programı Gazze’deki insani ihtiyaçların karşılanması için ikinci bir sınır kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.