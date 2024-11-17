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Gelir dağılımı adaletsizliği, enflasyonu besliyor

17 Kasım 2024, Pazar 22:56
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, üst gelir grubunun lüks tüketime yöneldiğini ve bunun da enflasyonu beslediğini ifade etti.

Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’nın konuğu olan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunu yorumladı. “İleriye dönük endeksleme” diyerek beklenen enflasyon üzerinden maaş zammı tartışmasında zamanlamanın uygun olduğunu belirten Akçay’ın açıklamalarını değerlendiren Ökten, “Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda pek çok önemli açıklama yapılırken Cevdet Akçay hocamızın yaptığı açıklama gündeme damgasını vurdu. En çok onu konuşuyoruz. Çünkü en çok akla takılan konu ücret artışı. ‘Burada bir haksızlık var’ düşüncesi geliyor aklımıza. Neden asgarî ücrette geleceğe yönelik enflasyon beklentisiyle bir artış yapılsın?” diye konuştu.

Bu durumun bir servet transferi yaşattığını ifade eden Ökten, “Gelir dağılımıyla enflasyon arasındaki ilişkide hep şuna bakmışız. Enflasyon gelir dağılımı adaletsizliği yapıyor. Ama tersi de geçerli mi? Yani gelir dağılımı adaletsizliği enflasyonu besler mi? Çünkü Cevdet Hoca’nın yaptığı açıklama, Merkez Bankası’nın hedeflediği enflasyona göre artış olacaksa, bunun gelir dağılımı adaletsizliğini daha da artıracağını gösteriyor. Son 2 senede gelir dağılımı adaletsizliği çok arttı. Zaten Türkiye bu konuda ne yazık ki en öndeki ülkelerden bir tanesi. Bu sene bu OECD ülkelerinde gelir dağılımı adaletsizliğinin en yüksek yaşandığı ülke oldu” dedi.

“Ücretleri, adaletsizliği giderecek şekilde artırmaktan başka çare yok”

Dolayısıyla alt gelir grubunun, yani nüfusun çok büyük bir kesiminin de enflasyonu yüksek hissettiğini, dolayısıyla talebini öne doğru çektiğini kaydeden Ökten, üst grup ve alt grupta gelir dağılımı adaletsizliğinin, enflasyonu besleyen bir durum yaşattığının altını çizdi. Artık karşılıklı bir ilişki oluşmaya başladığını söyleyen Ökten, “Onun için de asgarî ücretin ve diğer ücretlerin gelir dağılımını daha adil hâle getirecek şekilde yükseltilmesi gerekiyor. Bunun başka bir çaresi yok” diye konuştu.

“Yüzde 44 enflasyon da iyimser”

Öte yandan Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini revize ettiğini hatırlatan Zeynep Ökten, “Hep diyoruz ki Merkez Bankası ve kamu çok iyimser açıklamalar yapıyor. Yıl sonu beklentisini yüzde 44’e çıkardı ama bu da iyimser. Bunun üzerine minimum 3-4 puan daha koymamız lazım. Enflasyonun sene sonunda yüzde 44 olmayacağı açık ve net. Madem revize edildi, yüzde 46-48 bandına olmalıydı. Zaten bu oranda gerçekleşecek” dedi.

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