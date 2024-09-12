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12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Geniş tanımlı işsiz sayısı 10.7 milyon

12 Eylül 2024, Perşembe
DİSK-AR’ın raporuna göre; temmuz ayında geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,5, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10,7 milyon olarak hesaplandı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ‘İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu’nu yayınladı. TÜİK’in verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,8, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşti. DİSK-AR ise geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 26,5, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 10,7 milyon olduğunu açıkladı. DİSK-AR’ın raporunda yer alan önemli saptamalar şöyle: “DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Temmuz 2024’te 10 milyon 681 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre pandemi öncesinde, 2019 Temmuz’da yüzde 13,9 olan dar tanımlı işsizlik Temmuz 2024’te yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 19,3’ten yüzde 26,5’e yükseldi. Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 977 bin artarak 8,7 milyondan 10,7 milyona yükseldi. Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 7,2 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 4 milyon 75 bin kişi arttı.”

Türkiye, işsizlikte en kötü dördüncü ülke

“Dar tanımlı işsizlik oranı, işgücündeki gerçek görünümü yansıtmaktan uzaktır. Ancak dar tanımlı işsizlik verileri önemli birer göstergedir. Türkiye ve OECD ülkelerinde dar tanımlı işsizlik oranları karşılaştırıldığında Türkiye’nin işsizlik konusunda en kötü dördüncü ülke durumundadır. Türkiye’de son yıllarda dar tanımlı işsizlikte düşüş olmasına karşın işgücündeki gerçek görünümü yansıtan geniş tanımlı işsizlikte ciddi bir artış söz konusudur. Türkiye’de dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas açılmaya devam etmektedir. Geniş tanımlı ve da tanımlı işsizlik arasındaki farkın yükselmesinin sebebi iş gücüne dahil olmayanların sayısındaki artıştır. Türkiye’de dar ve geniş tanımlı işsizlik AB ülkelerine ve ABD’de kıyasla oldukça yüksektir. ABD’de dar tanımlı işsizlik yüzde 4,2 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 7,9; AB ülkeleri ortalamasında dar tanımlı işsizlik yüzde 6,3 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 12,5 iken Türkiye’de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,8 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,5’tır. Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranı AB ortalamasının 2,12 katı ve ABD ortalamasının ise 3,35 katı düzeyindedir.”

Ankara - Anka

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