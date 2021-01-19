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20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Gıda enflasyonunda lideriz!

19 Ocak 2021, Salı 23:47
CHP’Lİ FETHİ GÜRER, TÜİK VERİLERİNE GÖRE BİLE YÜZDE 20’Yİ GEÇEREK, OECD ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE’Yİ İLK SIRAYA TAŞIYAN GIDA ENFLASYONUNUN SORUMLUSUNUN, AKP’NİN YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerine göre bile yüzde 20’yi geçerek, OECD ülkeleri arasında Türkiye’yi ilk sıraya taşıyan gıda enflasyonunun bu denli artmasının sorumlusunun, tarım için gerekli destekleri sağlamayan ve çiftçiyi topraktan uzaklaştıran AKP’nin yanlış tarım politikaları olduğunu söyledi.  Gıdada vurguncuların cirit attığı bir sürece girildiğine dikkat çeken Gürer, “Çiftçi ürününü maliyetine satamazken, raflardaki fiyatlar aldı başını gidiyor. Zam üstüne zam yapılan ürünler, tüketiciye yüksek fiyatlarla satılıyor. Aracılık sistemi bozulmaz ve vurgun düzeni devam ederse gıdada daha ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz” ikazında bulundu.  

ÇİFTÇİYİ TARIMDAN UZAKLAŞTIRDILAR 

TÜİK verilerine göre dahi ülkemizdeki gıda enflasyonunun yüzde 20’yi geçtiğine dikkat çeken Gürer, “18 yıllık AKP iktidarları döneminde ne yazık ki tarım için gerekli destekler sağlanmadı, çiftçinin toprakla tohumu buluşturmasının yolu açılmadı. 2010 yılında 2019 yılına kadar 1 milyon 300 bin hektar tarım arazisi tarım dışı kaldı. Aynı süre içinde 1 milyona yakın çiftçi, Çiftçi Kayıt Sistemi’nden  çıktı” dedi.  

ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ  

Gıda enflasyonunun düşürülmesi için alınması gereken tedbirleri yineleyen Gürer, “Üretici desteklenmeli. İlâç, tohum, gübre, mazot, sulama suyu için kullanılan elektrik fiyatları sürekli artıyor. Düşürülmek ve makul seviyeye çekilmeli. Üretici aldığı kredileri ödeyemiyor. Çiftçi yüksek faize düştü. Tarlası, ineği, traktörü haczediliyor. Çiftçilerin bankalara ve tarım kredi koope- ratiflerine olan borçları 180 milyarı geçti. Yeni kredi alamıyor. O nedenle faizler silinmeli ve borç ödeme süreci 5 yıla yayılmalıdır. Çiftçinin yeniden tohumu toprakla buluşturulması sağlanmalı. Taban fiyatları çiftçiyi memnun edecek noktaya getirilmeli. Tüketicinin de memnun olmasını sağlayacak fiyat dengesi oluşturulmalı. Aracılık sistemi hızla ele alınmalı ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmeli” dedi.  

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