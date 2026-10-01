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1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

DND Cyprus, Boston’daki tecrübesini Kuzey Kıbrıs’a taşıyor

01 Ekim 2026, Perşembe 08:00
Boston’da başlayan gayrimenkul geliştirme tecrübesini Kuzey Kıbrıs’a taşıyan DND Cyprus, mimari, inşaat kalitesi ve resort yaşam anlayışını bir araya getiren projeleriyle İskele başta olmak üzere bölgedeki yatırımlarını sürdürüyor.

Ozan ve Netice Dökmecioğlu tarafından 2023 yılında kurulan DND Cyprus, tamamlanan ve devam eden konut projelerinin yanı sıra turizm ve konaklama yatırımlarıyla Kuzey Kıbrıs’ta yeni yaşam ve tatil destinasyonları oluşturmayı hedefliyor. 

ULUSLARARASI KARİYERDEN GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEYE

DND Cyprus’un hikâyesi, uluslararası şirketlerde yöneticilik yapan Kıbrıslı Türk iş insanı Ozan Dökmecioğlu’nun kariyer deneyiminin gayrimenkul yatırımlarıyla buluşmasıyla başladı. Arthur Andersen ile başlayan profesyonel kariyeri Cargill, Kraft Foods, Mondelēz International ve Kellogg gibi global şirketlerde devam eden Dökmecioğlu, daha sonra Keurig Dr Pepper’da (KDP) CFO ve CEO görevlerini üstlendi.

Finans, stratejik yatırım ve uluslararası şirket yönetimi alanındaki deneyiminin yanı sıra gayrimenkul geliştirme ve mimariye duyduğu ilgi, 2017 yılında Boston merkezli DND Homes’un kurulmasına zemin hazırladı. Şirket, Boston’un Kolonyal ve Viktorya dönemi mimarisini çağdaş tasarım anlayışıyla birleştiren konut projelerine odaklandı.

BOSTON’DA EDİNİLEN TECRÜBE KIBRIS’A TAŞINDI

DND Homes, Büyük Boston bölgesinde bugüne kadar 120’den fazla projeyi tamamladı. Cambridge, Brookline, Allston ve East Boston gibi bölgelerde çalışmalarını sürdüren şirket, özellikle Harvard Üniversitesi ve MIT gibi kurumların bulunduğu Cambridge’deki konut yatırımlarına ağırlık veriyor.

Devam eden ve planlanan projeler kapsamında yaklaşık 800 yeni konut geliştirilmesi hedefleniyor. Boston’da elde edilen deneyim, DND’nin daha sonra Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirdiği projelerin mimari ve yaşam alanı yaklaşımının da temelini oluşturdu.

2023 yılında Ozan Dökmecioğlu ve eşi Netice Dökmecioğlu tarafından kurulan DND Cyprus, ABD’deki kalite ve tasarım anlayışını Akdeniz yaşam kültürüyle bir araya getirmeyi amaçlıyor. 

İSKELE’DE YENİ RESORT YAŞAM ALANLARI

DND Cyprus’un ilk projesi olan La Joya Rezidansları ve Resort, 2025 yılında tamamlanarak yaşam başladı. İskele’de geliştirilen proje, alçak katlı mimarisi ile öne çıkarıyor.

Şirketin İskele’deki yatırımları La Joya Perla ve Perla II projeleriyle devam ediyor. Sırasıyla 384 ve 128 rezidanstan oluşan iki proje toplam 512 konut içeriyor. Yatay mimari, lagün havuzları, restoranlar, spa, spor alanları, su parkı ve peyzaj alanları projelerin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Ötüken/İskele’de geliştirilen Lagoon Verde Rezidansları ve Resort ise yaklaşık 43 bin metrekarelik alan üzerinde planlanıyor. İnşaatına ekim ayında başlanması planlanan projede 3 bin 500 metrekarelik lagün havuzu, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının yanı sıra sosyal tesisler bulunacak. Proje, 2025 PropertyNC kapsamında “En İyi Sosyo-Kültürel Geliştirme Projesi” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

GAYRİMENKULDEN TURİZME UZANAN YATIRIM VİZYONU

DND Cyprus, konut projelerinin yanı sıra turizm ve konaklama alanındaki yatırımlarını da genişletiyor. Bafra’da planlanan Golden Eye Hotel ise şirketin turizm alanındaki yeni yatırımları arasında yer alıyor. Deniz kıyısında geliştirilecek beş yıldızlı otel ve tatil kulübü konseptiyle uluslararası ziyaretçilere yönelik yeni bir konaklama deneyimi oluşturulması hedefleniyor.

Boston’dan Kuzey Kıbrıs’a uzanan DND yolculuğu, gayrimenkul geliştirme ile turizm yatırımlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Şirket, mimari kalite, inşaat anlayışı ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getirerek Kuzey Kıbrıs’ta yeni yaşam ve turizm destinasyonları geliştirmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi

Etiketler: DND Cyprus, DND Homes, Ozan Dökmecioğlu, Kuzey Kıbrıs gayrimenkul, İskele konut projeleri, Kıbrıs gayrimenkul yatırımları, La Joya Rezidansları, La Joya Perla, Lagoon Verde, Kuzey Kıbrıs turizm yatırımları
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