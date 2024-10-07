Görmezden gelinen sorunlar yarayı büyütür

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karatepe, “Enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde geldiğini kabul eden Sayın Karahan, hem TÜİK verilerinin hem de kur oynaklığının yükseldiğini belirtmesine rağmen, ekonomik krizin varlığını reddetmekte ısrar etmektedir... Bugün ‘kriz yok’ diyerek görmezden gelinen sorunlar, yarının çok daha derin ekonomik yaralarına dönüşecektir. Merkez Bankası’nın geçici pansuman çözümleri, ekonomide yapısal bir iyileşme sağlamaktan çok uzaktır. Türkiye’nin büyüme potansiyelini harekete geçirecek, işsizliği azaltacak ve enflasyonu kalıcı olarak düşürecek kapsamlı bir reform paketine ihtiyacı vardır” dedi. Ankara - Anka

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