TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Günde 6 milyon ton ekmek çöpe gidiyor. İsrafla mücadele için topyekün seferberlik başlatılmalı” dedi.

ERHAN AKKAYA - ANKARA

Ülkemizde her gün 6 milyon ton ekmeğin çöpe gittiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlar birlik beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı özel günlerdir. Ancak uzun bayram tatillerinde gıda israfı ne yazık ki artırıyor. Ülkemizde her gün 6 milyon ton ekmeğin israf edildiği bilinen bir gerçek. Gıda israfı çok boyutlu olarak ele alındığında akaryakıtta, elektrikte, suda ve her alanda katlanarak artıyor. Bunları üst üste koyunca milyonlarca lira kaybediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bir lokma ekmeği, bir damla suyu bile israf etmemek gerek. Bu bayram özellikle israftan kaçınmak milli görevimiz olmalı” dedi.

İSRAFTAN KAÇINALIM

Her geçen gün israfın arttığını hatırlatan Palandöken, “Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Özellikle son yıllarda pandeminin üretim üzerindeki etkileri ve küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan doğa felaketleri tüm dünyada ülkelerin gıda güvencesini sağlamaya yönelik uyguladığı korumacı politikaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamda israfla mücadele etmek için aileden başlamak üzere okullarda, yurtlarda, yemekhanelerde, otellerde, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında ve hayatın geçtiği her alanda topyekûn bir seferberlik başlatılmalı. Vatandaşlarımız bir yandan enflasyona bağlı olarak gelişen hayat pahalılığı ile mücadele ederken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli” diye konuştu.