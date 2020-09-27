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27 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Günlük 4 milyon ekmek çöpe gidiyor

27 Eylül 2020, Pazar 23:23
Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Ülkemizde, günlük 4 milyondan yıllık 1.5 milyara yakın ekmek ne yazık ki çöpe gidiyor. Çoğu Avrupa ülkesinde tüketilen ekmek kadar, ekmek israf ediliyor, bu bağlamda ciddÎ önlemler alınmalıdır” dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekmek israfını soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. 

Gürer, yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde gıda ve ekmek israfına karşı başlatılan çalışmalar olsa da bu bağlamda istenilen sonucun alınamamasının nedenleri nelerdir? Bu konuda yeni bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Bir yılda israf olan yemek ve ekmek miktarı ne kadardır?” şeklinde sorular yöneltti. CHP’li vekil Gürer’in önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2013 yılında “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlattıklarını belirtti. Pakdemirli, Kampanya kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör işbirliğiyle 1 yıl içinde yaklaşık 800 adet bilinçlendirme ve israfı önleme etkinliği düzenlendiğini ifade etti. Kampanya kapsamında yapılan çalışmaların etkisini ölçmek amacıyla 2013 yılı sonunda yeni bir araştırma yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, ekmek israfında 2012 yılına göre yüze 18 oranında azalma olduğunu, günde 1 Milyon 50 Bin adet, yılda ise 384 Milyon adet ekmeğin çöpe atılmaktan kurtarıldığını kaydetti. Önerge sahibi Gürer ise “Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin verdiği bilgiye göre ekmek israfını önleme kampanyası kapsamında yüzde 18 oranında azalma olmuş, bunun rakamsal karşılığı da günde 1 milyondan fazla ekmek israf edilmekten kurtarılmış. Yüzde 18’i 1 milyondan fazla olan ekmek israfının tamamı kaba hesapla 5 milyonu buluyor. Buna göre halen 4 milyon civarında ekmek israf ediliyor ki bu çok büyük bir rakamdır” diye konuştu. 

Gıda israfı da az değil!

Gürer, Bakan Pakdemirli’nin 2013 yılında başlatılan kampanya kapsamında 2018 yılına kadar etkinlikler düzenlendiği yönündeki açıklamasına da dikkat çekerek, “Buradan 2018 yılından sonra ekmek israfını önleme kampanyasıyla ilgili etkinlikler düzenlenmediği de anlaşılıyor. Bizim israf ettiğimiz ekmek miktarı bazı Avrupa ülkelerinin tükettiği ekmek miktarından bile fazla.  1 ton buğdaydan 680 kg un elde ediliyor.1 ton undan 200 gramlık 6 bin 500 ekmek üretiliyor (tuz, su, maya ilavesiyle). Günlük 4 milyondan yıllık 1.5 milyara yakın ekmek ne yazık ki çöpe gidiyor. “Bir yanda çöplükten ekmek arayıp yaşamak zorunda kalanların olduğu ülkemizde günlük 4 milyon ekmek israfı kabul edilebilir bir durum değildir” şeklinde konuşan Gürer ülkemizde ekmek israfı kadar gıda israfının da önemli boyutlarda olduğuna işaret ederek, “İsrafın önlenmesi noktasında yapılacak çalışmalar, sadece ekmek için değil, aynı zamanda gıda için de olmalıdır” dedi.

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