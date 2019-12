Halk Ekmek’ten et market

Ankara Büyükşehir Belediye Halk Ekmek Fabrikası, Başkan Yavaş’ın kırsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla seçim döneminde açıkladığı “Et Market” projesini Başşehirlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Başşehir’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerden alınacak et ürünleri, ilk etapta Başşehrin dört ayrı noktasında açılacak olan şarküteri tarzı mağazalar aracılığıyla vatandaşa ulaştırılacak. Halk Ekmek güvencesiyle Et Marketlerde uygun fiyata satış yapılacağını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, “Geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlayan kırsal bölgelerimizdeki üreticilerden alacağımız kaliteli ürünlerin en uygun fiyatla vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız. Ankara’da satışını başlattığımız 3 litrelik günlük süt dahil Et Market marka olma yolunda ilerleyecek” dedi.

Ankara - Recep Gören