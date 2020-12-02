Ham çelik üretiminde artış

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 4,2 artışla 29,1 milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 29,1 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 yükselişle 3,2 milyon tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde ise ham çelik üretimi de yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 29,1 milyon tona çıktı.

Ekim ayında nihai mamul tüketimi yüzde 27,6 yükselişle 2,5 milyon tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde ise nihai mamul tüketimi yüzde 16,2 artışla 24,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.