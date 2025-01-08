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8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hayvancılıkta büyük kriz

08 Ocak 2025, Çarşamba 10:59
Yerli besiciler, geride bıraktığımız yılda piyasa fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında seyretmesi nedeniyle ciddi zararlar yaşadı.

Tarım yazarı Gazi Kutlu, “Besiciler yeni hayvan alamıyor, ahırlar her geçen gün boşalıyor” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

BirGün’ün haberine göre, Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) “2024 Yılı Kırmızı Et Sektörü Açısından Değerlendirme Raporu”na göre, kesim fiyatları bir yılda yüzde 49,17 artarken üretim maliyetleri yüzde 64,46’ya ulaştı. Bu tablo, karkas sığır eti için 11 aylık piyasa kesim fiyatının ortalama 326 TL, buna karşılık maliyetinin 430 TL olması anlamına geliyor. Yani besici, kilo başına ortalama 104 TL zarar ediyor.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    8.1.2025 12:15:27

    Sabahın erken saatinde köylü pazarımıza gelen dostlarla hem alış-verişimi yaptım hemde halleştik. Beyce ilçemizin bir köyünden gelen kardeşim tarlalarını bu yıl ekmediğini ve ekmeyecekelrini söyledi. Neden,dediğimde mazota,ilaca,gübreye gelen zamların devam ettiğini halbuki 5 ton buğdayını tüccara götürdüğünde kg'mına 5 lira verdiğini birazda personelinin tanıdık olmasıyla 50 kuruş daha arttırarak 5,5 liradan alacağını söylediğini ifade ederek bu şartlarda kazanmak yerine zarar ederek kim ayakta kalabilir diyerek çiftçimizin durumunu öğrendim. Sahi buğdayı 90 centten ithal edip,çiftçiye 9 lira veren kafa ne yer ve ne içer de böyle davranır.

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