Hayvancılıkta büyük kriz

Yerli besiciler, geride bıraktığımız yılda piyasa fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında seyretmesi nedeniyle ciddi zararlar yaşadı.

Tarım yazarı Gazi Kutlu, “Besiciler yeni hayvan alamıyor, ahırlar her geçen gün boşalıyor” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. BirGün’ün haberine göre, Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) “2024 Yılı Kırmızı Et Sektörü Açısından Değerlendirme Raporu”na göre, kesim fiyatları bir yılda yüzde 49,17 artarken üretim maliyetleri yüzde 64,46’ya ulaştı. Bu tablo, karkas sığır eti için 11 aylık piyasa kesim fiyatının ortalama 326 TL, buna karşılık maliyetinin 430 TL olması anlamına geliyor. Yani besici, kilo başına ortalama 104 TL zarar ediyor. Haber Merkezi

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