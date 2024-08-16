HGS ücretlerine yüzde 40 zam

Akaryakıt, enerji ve enflasyondaki artışlar, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de yansıdı. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre, HGS geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. En son 1 Nisan’da yüzde 75 oranında zamlanan HGS alt limit fiyatı, bu yeni düzenlemeyle daha da yükseltilmiş oldu.

Karar’ın haberine göre, temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti. Yeni düzenlemeyle, HGS kullanıcılarının otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşaması önlenmeye çalışılıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL’ye güncelleneceği bildirildi. Bankalar, bu hafta içerisinde yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla bildirecek. Yeni fiyat tarifesi ise 19 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. Haber Merkezi

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