Hibe desteği bütün esnafa verilsin

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, açıklanan hibe destek paketinde bazı esnaf gruplarının yer almadığını ifade ederek, desteklerin mağdur olan bütün esnafa yapılması gerektiğini söyledi.
“Pandemi sürecinin birçok sektördeki esnafımızı etkilediği gibi diğerlerini de dolaylı olarak zor durumda bırakmıştır” diyen Köksal, şöyle devam etti: “Destek paketinde bakkallar, bayiler, emlakçılar, fırınlar, kasaplara, tekel bayileri, manavlar, tatlıcılar, kuruyemişçiler, tornacılar, nakliyatçılar, kamyoncular, galericiler, kamyonetçiler, asansörcüler, e-ticaret yapanlar ve reklamcılar yer almamıştır. Bu esnaflarımız da açıklanan desteklerden faydalanmadığı için mağdur olmuştur.”
Sivas - Anka