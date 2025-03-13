İflas ve konkordatolar rekor üstüne rekor kırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Siciline göre kapanan şirket sayısı son yılların rekorunu kırarken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) sicil verileri de kepenk indiren esnaf sayısının katlanarak arttığını gösteriyor.

Eş zamanlı olarak Asliye Ticaret Mahkemelerine yapılan konkordato ve iflas başvuruları tüm zamanların rekor düzeyine ilerliyor. TESK Sicil Kütüğü rakamlarına göre geçen yıl sicil kaydını sildiren (terkin) esnaf sayısı 94 bin 609, mesleği terk küçük esnaf sayısı 25 bin 396 oldu. Terkin işlemi yaptıran esnaf toplamı 120 bin 5 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk iki ayında 17 bin 208 esnaf sicilini sildirirken, mesleği terk edenlerin sayısı 4560 olarak kayda geçti. 2025’in iki aylık döneminde kepenk indirerek iş yerine kilit vuran esnaf toplamı 21 bin 768’e ulaştı. Ankara - Anka

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