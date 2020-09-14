İkinci elde ÖTV yangını

Pandemi süreci ile birlikte son 6 aydır ikinci el araç piyasasında sular durulmuyor.

Salgın sebebiyle üretimi durduran fabrikalar yeni yeni üretime başlasa da ikinci eldeki durum el yakıyor. 1 hafta önce 100 bin liraya alınan otomobil, bir sonraki haftada 120 bin lira oluyor böylece yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni ÖTV zammının da gelmesiyle cadı kazanına dönen ikinci el piyasası, daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ankaralı oto galericiler ise sattıkları araçların yerine yenisini koyamadıklarından dert yanıyor.

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