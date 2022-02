İneği kesmek, ineği sağmaktan daha kârlı

Enerji zamlarının ardından yüksek verimli çiftliklerde faturalar yüzde 170 oranında arttı.

Enerji dışında yem ve mazot, veteriner gibi maliyetlerle 1 litre sütün üretim maliyetinin 6.32 TL’ye ulaştığı kaydedilirken, ortalama 4.50 TL’lik gelirle üreticinin büyük bir zararda olduğu kaydedildi. Ortalama 25-30 kilogramlık süt verimi olan sağılabilir inek başına elektrik gideri 300 TL’yi bulurken, sektör temsilcileri, üretimde zararın katlandığını ve artık inekleri kesime göndermenin sağmaktan daha kârlı bir hale geldiğini vurguladı. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 88’inin 10 baş altı bir büyüklükte, geri kalan kısmın ise 100-150 baştan büyük, ölçekli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu Sözcü’ye konuştu. Solakoğlu, “Bakanlık da et süt fiyatlarının gayet iyi olduğunu söylüyor. İnekler kesilmeye devam edecek. Genel olarak et fiyatları da biraz daha yükseldiği için ineği kesmek ineği sağmaktan daha kârlı oluyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi