İngiltere’de kırmızı listedeyiz, ama...

Post Office Travel Money’nin Aile Tatil Raporu’nun aile tatili için en ucuz destinasyon Türkiye.

Post Office tarafından yapılan araştırmaya göre Pound’un Avro karşısında değer kazanması medeniyle İngilizler için bütün ülkelerde tatil ucuzlarken en çok ucuzlayan yer Türkiye’nin Marmaris bölgesi oldu. Aile tatilinde ucuzlukta Türkiye Marmaris’i Bulgaristan’ın Sunny Beach, Kıbrıs’ın Baf ve Portekiz’in Algarve’si izliyor. Turizm gazetesi sitesindeki haberde, Post Office Travel Money Araştırma sonuçlarını değerlendiren Posta Ofisi Seyahat Parası Başkanı Nick Boden yaptığı açılamada şunları söyledi:

“Türkiye şu anda hükümetin kırmızı seyahat yasağı listesinde yer alıyor, ancak sterlin karşısında Türk lirasının değerinde devam eden düşüş, Türkiye’yi son aylarda en çok satanlarından biri haline getirdi. Bu da İngilizlerin ülkeye seyahat etmeye istekli olduklarını gösteriyor. Türk Lirası’nın zayıflığı, Türkiye’yi Sahil Barometresi için anket yapılan 14 destinasyon arasında en ucuzu yaptı. En iyi tatil beldesi Marmaris 58.80 ile son fiyat karşılaştırmasının yapıldığı 2019 yılına göre yüzde 24,4 fiyat düşüşü kaydetti.

İstanbul - Seyhan Şentürk