"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

İngiltere’de kırmızı listedeyiz, ama...

26 Temmuz 2021, Pazartesi
Post Office Travel Money’nin Aile Tatil Raporu’nun aile tatili için en ucuz destinasyon Türkiye.

Post Office tarafından yapılan araştırmaya göre Pound’un Avro karşısında değer kazanması medeniyle İngilizler için bütün ülkelerde tatil ucuzlarken en çok ucuzlayan yer Türkiye’nin Marmaris bölgesi oldu. Aile tatilinde ucuzlukta Türkiye Marmaris’i Bulgaristan’ın Sunny Beach, Kıbrıs’ın Baf ve Portekiz’in Algarve’si izliyor. Turizm gazetesi sitesindeki haberde, Post Office Travel Money Araştırma sonuçlarını değerlendiren Posta Ofisi Seyahat Parası Başkanı Nick Boden yaptığı açılamada şunları söyledi:

“Türkiye şu anda hükümetin kırmızı seyahat yasağı listesinde yer alıyor, ancak sterlin karşısında Türk lirasının değerinde devam eden düşüş, Türkiye’yi son aylarda en çok satanlarından biri haline getirdi. Bu da İngilizlerin ülkeye seyahat etmeye istekli olduklarını gösteriyor. Türk Lirası’nın zayıflığı, Türkiye’yi Sahil Barometresi için anket yapılan 14 destinasyon arasında en ucuzu yaptı. En iyi tatil beldesi Marmaris 58.80  ile son fiyat karşılaştırmasının yapıldığı 2019 yılına göre yüzde 24,4 fiyat düşüşü kaydetti. 

İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Batı ve güney kıyı kesimlerinde sıcak hava kapıda

    '2100 yılına kadar Avrupa'daki ''aşırı yağışlar'' 14 kat artacak'

    Tunus'taki darbeye bir tepki de Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden

    Tunus’ta saray darbesi

    Tunus'ta bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı kararı

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    Millet DP'ye hasret

    Yoksulluğun çaresi adil sosyal devlet

    Kemalizmle demokrasi olmaz

    Açlık sınırı 3 bin 500 lirayı geçti

    Hafif yiyecekler tercih edilmeli

    'Vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı'

    Gannuşi: Darbenin arkasında BAE medyası var

    Son 24 saatteki vaka sayısı 17 bine yaklaştı

    'Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz'

    Fransa'da gündem tartışmalı Kovid-19 yasa tasarısı

    Bilim dünyası uyardı: '1000 yılda bir gözlemlenen olağandışı şiddetli meteoroloji olayı'

    Gannuşi: Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    'Eşim ile helalleştik; kurtulamayacağımızı düşündük'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bylock’ta da uyarmıştık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Belediye v. devlet
    Cevher İLHAN

    “Kıbrıs müjdesi”nin akıbeti!
    Osman ZENGİN

    İftiraktan, kim fayda gördü?
    Risale-i Nur'dan

    Kalbindeki adavete, adavet et
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaate dahil olan fertleri bağlayan prensipler
    Faruk ÇAKIR

    Dere getirir, ırmak götürür
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabın hakikî mahiyeti nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.