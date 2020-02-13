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13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İnşaat sektöründe beklenti yükseldi

13 Şubat 2020, Perşembe 02:02
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile ilgil beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2020 Ocak Ayı Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre inşaat sektöründen beklenti, 20 ayın en üst seviyesine yükseldi. Ancak bu beklenti Ocak ayında inşaat faaliyetlerine tam olarak yansımadı. Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Ocak ayında inşaat sektörü bir yıl öncesine kıyasla daha iyi görünmekle birlikte Aralık ayına oranla 2020 yılına hızlı bir giriş yapamamıştır. Ancak, kritik olan nokta sektör oyuncularının beklentisinin 20 aydan sonra ilk defa olumlu tarafa geçmiş olmasıdır” dedi.

İstanbul - Muhammed Okur

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